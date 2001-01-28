TYDSKRIF VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VERENIGING VIR AMATEUR PALEONTOLÖE
MAGAZINE OF THE SOUTHERN AFRICAN SOCIETY FOR AMATEUR PALAEONTOLOGISTS
- ONLINE EDITION -
Contents / Inhoud
WORD FROM THE PRESIDENT
DR. FRANÇOIS DURAND (DEPARTMENT OF ZOOLOGY, RAND AFRIKAANS UNIVERSITY, JOHANNESBURG
THE MOTHER OF THE NATION (2001/Jan/28)
DR. FRANÇOIS DURAND
TARKASTAD - SASAP FIELD TRIP TO THE EASTERN CAPE (2001/Jan/28)
CYNTHIA KEMP (MEMBER OF SASAP)
THE MARTIANS HAVE LANDED
DR. FRANÇOIS DURAND
DIRECT DATING OF THE FLORISBAD FOSSIL HOMINID
JAMES S. BRINK
SCIENTIFIC REVIEW / WETENSKAPLIKE OORSIG
PROFILE / PROFIEL: A PORTRAIT OF DR. PAUL SERENO - THE 'SUCHOMIMUS STAR'
STEVE BRUSATTE
NEWSCLIPPINGS / NUUSKNIPSELS
HUMOR / HUMOUR
DINOSOURIËRS VAN DIE KRUGER WILDTUIN
DR. FRANÇOIS DURAND
[South African Society for Amateur Palaeontologists / Suid-Afrikaanse Vereniging vir Amateur Paleontoloë]
E-Mail: contact_sasap@hotmail.com
REDAKSIONELE KOMITEE / EDITORIAL COMMITTEE
editor: D. Ferreira
production: L. Döhne, J.F. Durand, C. Kemp